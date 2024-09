Messina, in graduale ripresa l’erogazione idrica in città

StrettoWeb

Come da programma, dopo i lavori ultimati ieri lungo la condotta dell’Acquedotto Fiumefreddo, la distribuzione idrica è stata avviata in città, sin dalle prime ore di questa mattina, garantendo l’erogazione regolare nella zona sud di Messina e in buona parte del centro, secondo le fasce consuete. A seguire, verranno via via alimentate in rete anche le zone che al momento non sono state ancora servite, per lo più le zone abitate a monte della strada Panoramica, i villaggi costieri di Ganzirri,

Torre Faro, Mortelle e quelli collinari a nord di Castanea e le Masse.

Per questo, resta sempre attiva l’assistenza e l’attività di approvvigionamento idrico sostitutivo, con autobotti e mezzi di protezione civile, garantito dalla struttura di coordinamento del Comune di Messina, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), che è raggiungibile al numero unico 090-22866. Accessibili H24 anche le n°4 postazioni fisse di approvvigionamento idrico che AMAM e Comune di Messina hanno predisposto a supporto dei cittadini.

Via G. Savonarola incrocio Via Onofrio Gabriele, Piazza Castronovo

Sede AMAM spa, Viale Giostra-Ritiro

Viale Europa, pressi Ospedale Piemonte

Via Principe Umberto, pressi Serbatoio – Torre Vittoria

