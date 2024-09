A Messina è ripartito il progetto “Inscenando”, laboratorio teatrale socio educativo

StrettoWeb

E’ ricominciato all’ex chiesa di Santa Maria Alemanna il progetto “Inscenando”, laboratorio teatrale socio educativo promosso dall’Ufficio di Servizio Sociale di Messina (USSM) nell’ambito della programmazione del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità e curato dalla compagnia teatrale Daf Project con il coordinamento di Antonio Previti e la direzione didattica di Angelo Campolo.

Il laboratorio (per l’anno in corso si concluderà a novembre ma proseguirà anche nel 2025), vedrà coinvolti minori attualmente nel circuito penale in un percorso di formazione artistica che li porterà a conoscere la macchina teatrale e a calcare i palcoscenici attraverso un lavoro di equipe e di condivisione di obiettivi. Il progetto punta a valorizzare l’efficacia del teatro quale strumento di crescita e promozione della cultura della legalità nonché a mettere in luce le esperienze dei giovani partecipanti che possono confrontarsi sui diversi vissuti, dare spazio ai propri sentimenti ed emozioni in maniera creativa, e diventare consapevoli del riflesso delle proprie azioni nel rapporto con gli altri.

Sono stati gli stessi ragazzi, seguiti dall’attore e regista Antonio Previti che co-conduce il laboratorio socio educativo insieme alla funzionaria dell’USSM di Messina Paola Toscano, a scegliere il tema dei testi e delle performance da portare in scena: il pregiudizio. A far parte dell’equipe del laboratorio, che nelle prossime settimane si attiverà anche per i minori delle sedi di Patti e Santa Teresa di Riva, sono Martina Costa e Gaetano Mazza.

Il progetto, promosso da tanti anni da USSM di Messina e Daf Project ha avuto un tale positivo riscontro con i ragazzi protagonisti nei palcoscenici di teatri e spazi archeologici di Messina e provincia, che è stato proposto e realizzato anche in altre realtà tra le quali Catania, Reggio Calabria e Palermo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.