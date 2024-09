Messina, rifiuti ingombranti abbandonati tra le case popolari di Gravitelli

StrettoWeb

“Raccolti un totale di 6.000 kg di rifiuti ingombranti abbandonati in una stradina tra le case popolari di Gravitelli. Sono stati necessari ben sette viaggi di furgone, oltre all’utilizzo di uno scarrabile, e al personale impegnato per gestire un gravoso intervento come questo”. E’ quanto afferma Messinaservizi. “Ci rammarica profondamente constatare che qualcuno, nell’indifferenza generale, abbia praticamente svuotato un appartamento, accumulando tutto questo materiale senza che nessuno abbia avuto la sensibilità di segnalarlo alle autorità competenti. Non è solo una questione di decoro urbano, ma di responsabilità civile”, rimarca Messinaservizi.

“Il costo di questa giornata, dal personale ai mezzi, fino allo smaltimento, ricadrà su tutti i cittadini purtroppo. Non possiamo fare finta di nulla: la responsabilità ricade anche su chi ha permesso che tutto questo accadesse in una stradina tra le case, senza segnalarlo. Questo è un reato penale che danneggia l’intera comunità. È arrivato il momento di dire basta. Tutti dobbiamo fare la nostra parte per proteggere e rispettare il nostro territorio. Non giriamoci dall’altra parte”, conclude Messinaservizi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.