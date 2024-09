Sirene di allertamento, prove in vari villaggi di Messina

StrettoWeb

Il servizio comunale di Protezione civile, d’intesa con l’assessore al ramo Massimiliano Minutoli, rende noto che lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 settembre, dalle ore 8.00 alle 16, saranno effettuate, da parte dei tecnici incaricati, prove delle sirene di allertamento nei villaggi di Giampilieri, Giampilieri Marina, Molino, Altolia, Briga Superiore, Ponte Schiavo e Pezzolo, con la diffusione dei vari toni acustici di avviso. Il monitoraggio e la manutenzione sono necessari per verificarne il corretto funzionamento.

“Non c’è alcun motivo di preoccupazione per la cittadinanza – ricordano il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimiliano Minutoli -. Al contrario l’attività di controllo rappresenta un’occasione per fare prevenzione e informare i cittadini sui corretti comportamenti da adottare in caso di calamità naturali”.

