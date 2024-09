Messina, proroga del senso unico di circolazione in via Nazionale a Briga e Giampilieri

StrettoWeb

Prorogati fino a domenica 29 settembre i provvedimenti viabili finalizzati all’istituzione del senso unico di circolazione per il periodo estivo, in direzione di marcia nord–sud, in via Nazionale a Briga Marina e Giampilieri Marina, nel tratto compreso tra piazza Chiesa di Briga Marina e la chiesa di San Mauro (in corrispondenza di via Terranova) a Giampilieri Marina. La proroga è stata adottata per una verifica della situazione viabile.

