Messina, prossima settimana la presentazione della Stagione Teatrale del Teatro Vittorio Emanuele

Dopo il sold-out registrato domenica scorsa con il musical operistico

“DiNcAnTo”, a cui seguirà il concerto di domani, sabato 21 settembre, alle ore 21, con la Massimo Youth Orchestra, del Teatro Massimo di Palermo, diretta dal messinese M° Michele De Luca, in programma nella rassegna internazionale Belliniana 2024, promossa dalla Presidenza della Regione Siciliana in sinergia con l’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, prende il via la Stagione Teatrale 2024/2025. Un programma ricco, composto da ben 28 titoli, compreso l’immancabile Concerto di Capodanno, con eventi di grande rilevanza. Un’ampia varietà di proposte, fra autori classici e contemporanei. Un cartellone che accoglierà il pubblico dall’8 ottobre 2024 al 31 maggio 2025 e che, oltre la prosa e la sinfonica, vedrà protagonisti musical, balletto e opera lirica, con produzioni dell’ente, in un viaggio che promette di affascinare ed emozionare il pubblico del Vittorio.

La Stagione sarà presentata mercoledì 25 settembre, alle ore 9:45, nella “Sala Sinopoli” del Teatro Vittorio Emanuele, dal commissario straordinario Orazio Miloro, dal sovrintendente Gianfranco Scoglio e dai direttori artistici delle sezioni prosa, musica e danza, Giovanni Anfuso e Matteo Pappalardo. Interverranno l’assessore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo Elvira Amata e il sindaco di Messina, Federico Basile.

In pari data, è motivo di orgoglio per l’ente poter annunciare, come già fatto dagli organi ministeriali, che anche il Teatro Vittorio Emanuele di Messina sarà presente al G7 dell’agricoltura sui cambiamenti climatici, che si terrà in Sicilia, a Siracusa. Nell’ambito dell’importante evento, alle 20:30 del 25 settembre, al Teatro comunale, l’Orchestra sinfonica dell’ente peloritano rappresenterà “Note di celluloide”, un concerto nel quale verranno eseguite alcune delle più belle creazioni di musica da film.

