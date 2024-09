Messina, Palazzo Zanca si colora di blu per la Giornata internazionale delle Lingue dei Segni

StrettoWeb

Palazzo Zanca, sede del comune di Messina, si colora di blu per la Giornata internazionale delle Lingue dei Segni. La Giornata è stata scelta 6 anni fa dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per ricordare ogni anno al mondo la necessità di riconoscere, promuovere e proteggere le oltre 200 differenti lingue dei segni nel mondo.

La WFD – Federazione Internazionale delle Persone Sorde – ha lanciato la sfida “Blue Light for Sign Languages”, per rendere più forte il nostro messaggio e unire il mondo, i suoi cittadini, le comunità e le società attraverso la luce blu e noi come amministrazione comunale abbiamo accolto anche quest’anno l’iniziativa lanciata nel nostro territorio dalla sezione ENS Messina, per riaffermare il nostro impegno a supportare le lingue dei segni e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sordità”, afferma il sindaco Federico Basile.

