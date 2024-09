Messina: il Maresciallo Mento confermato alla guida della Delegazione INGORTP

StrettoWeb

Si sono svolte a Messina le elezioni per la scelta del Delegato provinciale dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, ovvero l’associazione combattentistica e d’arma più antica d’Italia, per il triennio 2025/2027. Giuseppe Mento è stato riconfermato nella carica. Maresciallo della Marina Militare, originario di Venetico, attualmente è destinato su un Pattugliatore della Base Navale di Messina, in passato ha prestato servizio anche al Dipartimento Militare di Medicina Legale occupandosi, tra l’altro, delle vaccinazioni Covid.

Nel dicembre 2022 è stato nominato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Impegnato nel sociale è membro del Cisom (Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta) e nel 2024 è stato insignito della Medaglia della Gentilezze della Croce Rossa Italiana per l’impegno profuso durante l’emergenza Covid.

Nel triennio che sta per chiudersi la Delegazione è stata promotrice di numerose manifestazioni a carattere culturale, tra cui le celebrazioni per i 150 anni della nascita della Regina Elena, aperte proprio a Messina nel gennaio 2023 che hanno visto la presenza della Principessa Elena d’Assia, nipote della Principessa Mafalda, deceduta nel 1944 in un campo di concentramento.

Per il futuro la Delegazione ha già in programma una conferenza in occasione del 150mo anniversario della nascita dell’On. Giuseppe Micheli, deputato parmense che quand’ebbe sentore del terremoto si recò subito a Messina e si votò senza esitare ai soccorsi, portando cospicui fondi offerti dalla Cassa di Risparmio di Parma e dai suoi concittadini, utilizzandoli accortamente e facendosi presto stimare dalla popolazione messinese. Nell’attuale Piazza Cairoli attivò alcuni fondamentali pubblici servizi allestiti in sette baracche.

