Messina, la richiesta di La Fauci: “ripristinare la viabilità originale allo svincolo di Giostra”

“La riapertura del viadotto Ritiro ha normalizzato il traffico sulla tangenziale, ma lo svincolo di Giostra resta un nodo critico per la viabilità cittadina. Ho presentato un’interrogazione all’assessore Mondello e al Dirigente dei Servizi Tecnici per chiedere il ripristino della corretta viabilità nel tratto di ingresso allo svincolo“. Lo dichiara in una nota il vice presidente supplente Giandomenico La Fauci di Ora Sicilia. “È incomprensibile che, a fronte del ritorno alla normalità sulla tangenziale, l’accesso allo svincolo di Giostra rimanga in una configurazione pensata per gestire una situazione di emergenza che non esiste più. Questo crea disagi non necessari ai cittadini e compromette l’efficienza di un punto nevralgico per la circolazione in città”, rimarca La Fauci.

“Ho chiesto all’amministrazione di fornire spiegazioni sui motivi di questo ritardo e di presentare un piano concreto per il ripristino della viabilità originale. È fondamentale conoscere le tempistiche previste per questi interventi e capire se sono state effettuate valutazioni tecniche sull’impatto che il ripristino avrà sulla fluidità del traffico e sulla sicurezza stradale. Inoltre, ho sollecitato informazioni su eventuali interventi di miglioramento rispetto alla configurazione pre-esistente. Non possiamo limitarci a tornare alla situazione precedente se esistono possibilità di ottimizzare ulteriormente la viabilità in questo punto cruciale. I messinesi meritano una viabilità efficiente e sicura. Non possiamo permettere che inerzie burocratiche o mancanza di pianificazione compromettano la qualità della vita dei cittadini. Mi aspetto risposte concrete e azioni tempestive dall’amministrazione”, conclude La Fauci.

