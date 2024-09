Messina: si è insediato il nuovo presidente del tribunale

StrettoWeb

Cerimonia di insediamento per Olga Tarzia, nuova presidente del tribunale di Messina. L’ufficio non aveva un presidente da oltre un anno, dal 16 giugno 2023, quando la presidente Marina Moleti era andata in pensione. “Affronto l’incarico con entusiasmo anche se con un po’ di timore, dovrò imparare le criticità ed i punti di forza di questo tribunale“, ha detto la presidente nel corso della cerimonia, assicurando un forte impegno e un dialogo aperto con tutti “affinchè il tribunale sia la casa di tutti“.

La cerimonia è stata aperta dal procuratore di Messina Antonio D’Amato che ha parlato del percorso professionale della presidente Tarzia. Sono poi intervenuti il presidente dell’Ordine degli avvocati di Messina Paolo Vermiglio e il presidente della Corte d’appello Luigi Lombardo. Ad augurarle buon lavoro anche il presidente Massimiliano Micali che ha retto l’ufficio, in precedenza retto dalla collega Caterina Mangano e diversi magistrati della Corte d’appello di Reggio Calabria.

