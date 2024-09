Messina, le iniziative FIAB per la Settimana Europea della Mobilità

StrettoWeb

FIAB Messina Ciclabile celebrerà da lunedì 16 la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, giunta quest’anno alla ventitreesima edizione. “La prima alla quale partecipiamo come associazione – spiega il presidente Fabrizio Murè – sarà anche l’occasione per festeggiare il nostro primo compleanno, spegnendo la candelina in occasione di una pedalata in centro città, che sarà aperta a tutti, nella mattinata di domenica 22”.

Il programma è fitto, e continua Murè: “Abbiamo deciso di far confluire le nostre iniziative nel programma varato dal comune e da ATM. Una scelta motivata dalla volontà di dare maggiore impatto alla nostra azione per la mobilità sostenibile, ribadendo la complementarietà della bici con il trasporto pubblico, che deve rimanere la spina dorsale della mobilità cittadina”. Il centro delle operazioni sarà il villaggio della mobilità sostenibile sarà gestito da ATM a Villa Dante. Ma il calcio di inizio avverrà lunedì 16 alle 9.30 alla Sala Giunta del Comune, per la presentazione del programma della settimana. Mercoledì 18, dalle 10 FIAB Messina Ciclabile gestirà a Villa Dante un servizio di ciclofficina, destinato a piccole riparazioni. Chi deve far dare una regolata, potrà approfittare della postazione del Biciclettaio Ambulante, allo stand FIAB. Sarà anche l’occasione per una mini-lezione, a un gruppo di ragazzi di alcune scuole cittadine, sui rudimenti della manutenzione della bici.

Giovedì 19 alle 10, sempre a Villa Dante, dibattito sul Futuro della Mobilità a Messina, un incontro al quale interverranno tra gli altri anche il sindaco Basile e l’assessore alla mobilità Mondello. “Metteremo l’accento soprattutto sulle questioni di sicurezza – spiega Giancarlo Rinaldo, che quotidianamente copre in bici il percorso casa-lavoro tra centro città e Papardo – nonostante qualche miglioramento dovuto alle nuove piste ciclabili in centro, Messina rappresenta ancora un ambiente troppo rischioso per chi va in bici, e aggiungerei anche per i pedoni. Alle piste ciclabili si devono affiancare interventi di cosiddetta moderazione del traffico, a cominciare dalla riduzione della velocità delle auto, che è la causa principale degli incidenti”.

E per chiudere in bellezza domenica 22, pedalata aperta a tutti con partenza alle 9.30 da Piazza Fontana Gennaro, per intenderci lo spiazzo che si trova all’incrocio tra Corso Cavour e Via Tommaso Cannizzaro. “Si tratterà – riprende Murè – di un breve percorso urbano ad anello, per toccare zone del centro che presentano criticità proprio dal punto di vista della sicurezza. Ci soffermeremo su alcune intersezioni particolarmente delicate per chi passa in bici, come ad esempio Piazza Unità d’Italia, davanti alla prefettura. Ma vogliamo anche e soprattutto condividere con chi verrà un momento per noi molto importante. Perché proprio il 22 festeggeremo un anno dalla costituzione dell’associazione, un anno – conclude Murè – nel quale abbiamo mantenuto viva l’attenzione sulla mobilità ciclistica a Messina, aggregando quanti pensano che la mobilità debba essere una scelta e che la mobilità in bici debba essere resa possibile, iniziando appunto dalle condizioni di sicurezza”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.