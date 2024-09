Messina, Gioveni: “da 3 mesi le famiglie affidatarie non percepiscono i sussidi economici previsti per il mantenimento dei minori”

StrettoWeb

“Da più di 3 mesi le famiglie affidatarie non percepiscono i sussidi economici previsti per il mantenimento dei minori!” Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, denuncia una condizione di assoluto disagio per tutte quelle famiglie che hanno in affido i minori per i quali il Comune eroga mensilmente una somma di circa 500 euro. “L’ultima mensilità riferita al mese di maggio è stata erogata a giugno – evidenzia Gioveni – con gli immaginabili sforzi che queste famiglie sono costrette a fare per non far mancare nulla ai minori (per esempio in questo periodo devono far fronte anche all’acquisto dei libri scolastici)”.

“Questa condizione l’avevo rappresentata in Aula il 4 settembre scorso all’assessore alle politiche sociali Calafiore durante il dibattito sulla relazione del secondo anno di attività del sindaco – prosegue il consigliere – ma ad oggi al competente Servizio sociale le somme non sono state ancora assegnate. È evidente che questo blocco dei sussidi – insiste l’esponente di FdI – non solo demoralizza chi si è assunto un impegno gravoso e responsabile nei confronti dei piccoli, ma non incentiva nemmeno quelle coppie che desiderano avviare un percorso finalizzato a prendersi cura di tanti altri minori ospiti nelle varie case di accoglienza”. “Chiedo, quindi, un intervento immediato e diretto da parte del sindaco Basile nella sua qualità anche di assessore al Bilancio – conclude Gioveni – affinché venga subito soddisfatto il diritto di queste famiglie che giornalmente donano tanto amore a bambini e adolescenti poco fortunati”.

