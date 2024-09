Messina Futsal, Salvatore D’Urso sulla panchina dell’Under 19

StrettoWeb

Il Messina Futsal punta con sempre più convinzione sul proprio settore giovanile. Dopo i diversi stage svolti in estate, è iniziata, al “PalaLaganà” di Montepiselli, la fase di preparazione dei ragazzi dell’Under 19, che disputeranno il campionato nazionale di categoria. Un torneo prestigioso e di grande rilevanza, che permetterà loro di confrontarsi con i migliori coetanei siciliani e di oltre lo Stretto. L’inizio della regular season è in programma il 14 ottobre, mentre nelle prossime settimane verranno comunicati composizione del girone e calendario.

La compagine giallorossa è stata affidata al tecnico Salvatore D’Urso, che, dopo due stagioni trascorse nel Fair Play Messina, che gli hanno regalato intense emozioni e gioie, torna al suo primo amore da allenatore. Nel calcio a 5, D’Urso vanta, tra le altre, esperienze in serie A2 con Siac Messina e Bovalino C5, nelle quali ha confermato le sue qualità e la passione per questo affascinante sport.

“È iniziata una bella esperienza con l’Under 19 del Messina Futsal – dichiara D’Urso –, la affronto con molto entusiasmo e sono felice che la società mi abbia dato questa opportunità. Vogliamo creare un gruppo che possa rappresentare una risorsa per la prima squadra, crescendo giocatori in grado, in un futuro prossimo, di fare il grande salto. Nel frattempo, daremo il massimo nel nostro raggruppamento, cercando di toglierci il maggior numero possibile di soddisfazioni. C’è tanto lavoro da fare ed è normale sia così. Ciò rappresenta uno stimolo personale e deve esserlo pure per gli atleti”.

