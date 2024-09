Messina, elezioni Ordine dei medici: ecco quando si vota

StrettoWeb

Sono state indette le elezioni per il rinnovo degli organi istituzionali dell’Ordine dei medici e odontoiatri di Messina, che entreranno in vigore a gennaio 2025 per un mandato della durata di quattro anni. Si vota venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 settembre (in ogni giornata del week end dalle ore 8 alle 21, orario continuato) nella sede dell’Ordine (via Bergamo, 47).

La lista presentata “Innovare sempre” è composta dai candidati al Consiglio direttivo: Barbagiovanni Tito, Campisi Antonino, Caudo Giacomo, Di Bella Gianluca, Genitori Giovanna, Giardina Claudio, Inferrera Santi, Lembo Aurelio, Leonardi Stefano, Quattrone Giancarlo, Rotondo Salvatore, Salpietro Damiano Carmelo, Sapienza Daniela, Sottile Fabrizio e Zagami Giuseppe. Per il Collegio revisori dei conti: D’Angelo Antonio, Giorgianni Concetto e Cincotta Gaetano (supplente). Per i componenti della CAO (commissione Albo Odontoiatri): Lo Giudice Giuseppe, Renzo Giuseppe, Rizzo David, Spatari Antonio e Tedesco Michele.

