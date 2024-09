Messina, nuovi lavori alla condotta Fiumefreddo: domani la chiusura dell’acqua in tutta la città | INFO e DETTAGLI

StrettoWeb

Domani nuovo stop totale dell’acqua a Messina. Nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale e l’AMAM, hanno illustrato la situazione attuale tracciando un primo bilancio delle misure adottate e hanno illustrato al contempo gli interventi alla condotta Fiumefreddo. Il sindaco Basile ha evidenziato la necessità di intervenire per riparare la condotta presso Santa Margherita, danneggiata da una perdita individuata nei mesi scorsi. L’intervento era stato rinviato e la perdita mitigata, per non aggiungere ulteriori disagi a quella parte di popolazione già provata dalla crisi idrica.

Postazioni di Rifornimento Idrico

Via G. Savonarola incrocio Via Onofrio Gabriele pressi Piazza Castronovo;

Sede AMAM spa Viale Giostra-Ritiro;

Viale Europa, pressi Ospedale Piemonte;

Via Principe Umberto pressi Serbatoio – Torre Vittoria.

Il ritorno alla normalità è previsto entro 48 ore dal completamento dei lavori.

Erogazione garantita nelle zone critiche.

Oggi l’erogazione idrica sarà garantita in entrambe le zone A e B del piano di distribuzione controllata dell’acqua. Mercoledì 4 settembre il servizio riprenderà gradualmente e servirà entrambe le zone A e B, con supporto ove necessario del Coc.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.