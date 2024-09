Messina: controlli dei Carabinieri, 2 denunce e 3 giovani segnalati

StrettoWeb

Nell’ultimo week end, nelle zone centro e nord del capoluogo peloritano, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno predisposto un apposito piano di controlli, finalizzato a garantire la sicurezza dei cittadini, con il fine di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, nonché di verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada.

Nel corso del servizio, sono state controllate più di 130 persone e oltre 80 veicoli con la contestazione di violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni, tra cui il ritiro della patente di guida di un soggetto che si era messo alla guida in stato di ebrezza alcolica, superando i limiti consentiti. Nell’ambito dell’attività antidroga, un giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato deferito per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. All’interno della sua abitazione, i militari hanno trovato e sequestrato più di 15 grammi di marijuana e circa 3 grammi di hashish, oltre a bilancini di precisione e materiale verosimilmente usato per il confezionamento.

Inoltre, sempre nell’ambito dei servizi antidroga, tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina in quanto trovati in possesso di alcune dosi di stupefacenti per uso personale. Tutta la droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio. Infine, una donna sottoposta agli arresti domiciliari è stata denunciata per il reato di evasione in quanto controllata mentre si trovava in giro per la città senza alcuna autorizzazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.