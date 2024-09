Messina: contributi ai gestori delle Scuole dell’infanzia, la DATA limite per presentare le domande

StrettoWeb

È in pubblicazione all’albo pretorio online sul sito istituzionale del Comune di Messina, l’avviso rivolto ai gestori delle scuole dell’infanzia statali, paritarie e sezioni primavera, relativo alla possibilità di accedere ad un contributo, ai sensi del D.lgs 65/17, al fine di incrementare i servizi educativi rivolti agli alunni disabili, della fascia di età 3-6 anni, attraverso la realizzazione di progetti finalizzati alla loro integrazione e inclusione.

Chi può partecipare

Possono presentare domanda di contributo i gestori delle scuole dell’infanzia statali e paritarie riconosciute ai sensi della legge 62/2000, nonché le sezioni primavera regolarmente autorizzate. Le domande dovranno essere corredate da progetti educativi dedicati all’inclusione degli alunni disabili, finalizzati alla promozione di percorsi formativi volti a favorire l’integrazione all’interno della scuola.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte utilizzando l’apposita modulistica, allegata, e dovranno essere firmate dal legale rappresentante, con firma digitale o autografa, corredata da copia del documento di identità. L’istanza, comprensiva di progetto e piano dei costi, dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it, specificando nell’oggetto: “AVVISO PUBBLICO per contributi inerenti i servizi educativi fascia 3-6 anni e sezioni primavera ai sensi del D. Lgs. 65/2017”.

Termini di presentazione

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre, le ore 12.00 del 30 ottobre 2024. La mancata presentazione nei tempi indicati comporterà l’esclusione dalla procedura di assegnazione dei contributi.

Criteri di assegnazione e importi

I contributi saranno assegnati ai gestori che presenteranno progetti volti a migliorare o ampliare i servizi educativi per gli alunni disabili. L’importo sarà ripartito proporzionalmente in base al numero di richieste ammissibili e in funzione del piano dei costi di ciascun progetto. L’istruttoria delle domande sarà curata dal Dipartimento comunale Servizi alla Persona e alle Imprese.

