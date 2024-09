Messina, consegnati i Premi agli studenti vincitori del concorso letterario “Legalità è libertà”

StrettoWeb

Partecipata, nella sala convegni dell’Hotel Il Gattopardo di Brolo, la manifestazione organizzata dall’associazione di cultura e solidarietà Raggio di Sole, in ricordo del giudice Rosario Livatino, nel 34° anniversario della sua morte. L’evento, alla presenza di Autorità civili, militari, della Presidente della Pro loco di Sinagra dott.ssa Enza Mola e di numerosi studenti, ha voluto rendere omaggio alla memoria del

giovane magistrato che ha sacrificato la propria vita per difendere i valori della legalità contro ogni forma di violenza e sopraffazione.

Dopo la proiezione dell’inno dell’associazione, “L’alba un dì verrà”, trasmesso un filmato sul giudice Rosario Livatino, a cui sono seguiti i saluti della presidente dell’associazione, Emanuela Mola. A tracciare la figura del giudice “ragazzino” l’avv. Manuela Varrica, vicepresidente dell’associazione Raggio di Sole, presentatrice della serata. A seguire, l’intervento dell’avv. Silvana Paratore, cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, madrina della manifestazione, che ha sottolineato la valenza fortemente educativa dell’iniziativa. “Occorre trasmettere ai giovani – ha dichiarato Paratore – la cultura della legalità con un linguaggio semplice e diretto. Scegliete – ha aggiunto il legale esperto di politiche sociali, rivolgendosi agli studenti in sala – di stare dalla parte dei giusti, generando quella speranza che è linfa di ogni processo educativo. Una speranza che non risparmia dal male ma da’ la forza per affrontare gli ostacoli. Siate credibili, come scriveva Livatino, e testimoni dei vostri ideali in ogni azione quotidiana e convincetevi che potete raggiungere i vostri obiettivi con impegno e valore senza dover scendere a compromessi”.

Emozionante la cerimonia di premiazione degli studenti delle scuole secondarie superiori partecipanti all’ottava edizione del Premio letterario “Legalità è libertà”. La commissione, presieduta da Emanuela Mola, da alcuni componenti dell’associazione e dalla prof.ssa Rina Fichera, ha assegnato i seguenti riconoscimenti: primo premio ad Andrea Tripodi e Basilio Gugliandolo, classe III B Liceo classico “F. Maurolico” di Messina; premio speciale della giuria a Giovanni Miracola, IV B Liceo scientifico “L.Sciascia” di Sant’Agata Militello. Poi, la premiazione dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che hanno partecipato alla IV edizione del Concorso grafico-pittorico “Accendiamo i colori della legalità”, selezionati da una commissione presieduta dalla prof. Antonella Papiro, dal poeta e pittore Vito Natoli e da componenti dell’associazione Raggio di Sole.

Menzione speciale a Desire’ Nunzia Maria Vairo, I C Istituto comprensivo di Longi-Plesso di Galati Mamertino; Alessandro Calandra, I B Comprensivo Di Acquedolci; Paolo II A Istituto comprensivo Anna Rita Sidoti di Gioiosa Marea-Plesso Gliaca di Piraino; Rosa Astone, III A Istituto comprensivo di Castell’Umberto-Plesso di Sinagra; Antonino Rigoli, III A Istituto comprensivo di Castell’Umberto-Plesso di Sinagra. Premio d’onore a Elena Casella, II A Istituto comprensivo Anna Rita Sidoti di Gioiosa Marea- Plesso di Gliaca di Piraino; Clara Ratto, III A Comprensivo fi Castell’Umberto-Plesso di Sinagra. Premio speciale della giuria a Giuseppe Mita, II A Istituto comprensivo Ugo Foscolo di Barcellona; Lorenzo Cusma’ Piccione, II A Comprensivo ANNA Rita Sidoti di Gioiosa Marea- Plesso di Gliaca di Piraino; terzi classificati ex aequo III C Chiara Torregrossa, Giulia Villa, Martina Castrovinci, Istituto comprensivo n. 2 Giovanni Paolo II Capo D’Orlando; Francesco Caiola, I B Comprensivo di Acquedolci; secondi classificati ex aequo Gabriele Scaffidi Lallaro, II A Comprensivo Sidoti di Gioiosa Marea-Plesso di Gliaca di Piraino; Noemi Colantropo, II A Comprensivo di Castell’Umberto-Plesso di Ucria; primi classificati ex aequo Miriam Foschini, III A Comprensivo di Castell’Umberto-Plesso di Raccuja; Natale Marano, III A Comprensivo n. 2 Giovanni Paolo II di Capo D’Orlando. A conclusione dell’evento, omaggio alla stele eretta in memoria del giudice Livatino in via Principi Lancia a Brolo.

