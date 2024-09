Messina, consegnati i lavori del Palamerlino

StrettoWeb

Consegnati i lavori del Palamerlino a Messina. La nuova struttura nascerà in sostituzione dell’ormai fatiscente e rimovibile struttura del Palatenda Palamerlino. “L’intervento riguarderà la realizzazione del nuovo Pattinodromo Palamerlino, che ospiterà gli atleti di diverse discipline rotellistiche, come pattinaggio artistico, pattinaggio in linea, pattinaggio freestyle ed hockey in linea”, è quanto afferma il sindaco Federico Basile.

“Grazie alla costruzione di una nuova struttura all’avanguardia, si prevede di avere una sempre più crescente affluenza da parte della cittadinanza ed un avvicinamento dei giovani alle discipline rotellistiche”, conclude Basile.

