Messina, consegna degli attestati del Corso igienico dell’ASP per operatori addetti a tatuaggi e piercing

Il Direttore Generale dell’ASP di Messina, Dr Giuseppe Cuccì, unitamente al Direttore Amministrativo Avv. Giancarlo Niutta, al Direttore Sanitario, Dr Giuseppe Ranieri Trimarchi ed al Direttore dell’UOC Coordinamento Staff della Direzione Generale Dr. Giancarlo Quattrone, ha il piacere di comunicare che è stata conclusa la prima edizione del “Corso di formazione igienico sanitario obbligatorio per operatori di tatuaggio e piercing”.

Il 9 Settembre 2024 alle ore 11.30 presso la Sala riunioni dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina di via La Farina 263 (Palazzo Geraci 3 piano) il Direttore Generale consegnerà gli attestati di idoneità ai 20 Operatori del settore che hanno superato con esito positivo la prova di valutazione finale.

Il Corso, organizzato ai sensi del D.A.R.S. del 31.07.2003, in ottemperanza alle indicazioni dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana e del Regolamento aziendale sui corsi di formazione per operatori addetti a tatuaggi e piercing, è stato realizzato a cura del Dipartimento di Prevenzione – UOC SIAV, di cui è Direttore la dott.ssa Maria Gabriella Caruso e dell’UO Formazione dell’ASP Messina, di cui è Responsabile la dott.ssa Flavia Alessi.

Dodici intense giornate formative, per un totale di 96 ore d’aula, hanno realizzato un articolato percorso di contenuti teorici ed esercitazioni pratiche, fornendo ai partecipanti informazioni e strumenti operativi finalizzati alla prevenzione sanitaria ed al contenimento delle infezioni legate all’espletamento non corretto delle pratiche di tatuaggio e piercing un settore in espansione per il quale è necessaria la sicurezza igienico-sanitaria. Fondamentali anche le tematiche relative agli aspetti normativi/legali, al trattamento dei dati personali ed alla comunicazione, che hanno completato la formazione dei Corsisti. Al via il prossimo 20 settembre la seconda edizione 2024 del Corso: già completate le iscrizioni.

