Messina, chiusura di un tratto della provinciale 161

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura al transito veicolare della strada provinciale 161 dell’Alcara, dal km 3+000 al km.8+800 circa, per consentire il completamento dei lavori di riqualificazione urbana per le reti viarie del centro urbano, tra la piazza Badia e via Umberto I, nel Comune di Militello Rosmarino. L’interdizione sarà in vigore da lunedì 9 settembre a venerdì 15 novembre 2024.

Il transito sarà deviato sulla strada provinciale 161 Bis “Ferretta – San Piero” fino al bivio della strada provinciale 161 e viceversa. Il controllo dell’osservanza della prescrizioni è demandata agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale e a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione.

