Messina, chiusura al pubblico della Biblioteca comunale e dell’Archivio Storico

La Biblioteca comunale “Cannizzaro” e l’Archivio Storico di Messina sono chiusi al pubblico oggi, venerdì 27 settembre, per consentire la partecipazione del personale e dei volontari del SCN al momento formativo che si svolge in Soprintendenza in occasione del BiblioPride.

L’AIB – Sicilia, in collaborazione con il comune di Messina e la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina, propone infatti un incontro di riflessione sul programma “Nati per Leggere” che compie 25 anni e, in particolare, sul ruolo che libri e biblioteche rivestono nella crescita di bambine e bambini.

