Messina, campagna di screening gratuiti all’Uici

StrettoWeb

‘La prevenzione non va in vacanza’ entra nel vivo della campagna promossa e finanziata dalla Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia Onlus e organizzata sul territorio dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Messina.

A Messina si possono prenotare screening gratuiti per lunedì 9 settembre, presso il laboratorio oculistico dell’Unione Italiana Ciechi di via Santa Cecilia 98, telefonando al numero 090.2938637 dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.

La prevenzione è sicuramente un aspetto importantissimo per prevedere disturbi visivi e malattie degli occhi, a volte collegate a patologie preesistenti o che potrebbero sopraggiungere, come ad esempio il diabete o l’ipertensione e a diverse altre malattie.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.