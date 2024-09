Messina, approvato il progetto esecutivo per Casa Cammarata

StrettoWeb

La notizia dell’approvazione del progetto esecutivo di Casa Cammarata viene accolta con soddisfazione dall’on. Antonio De Luca (M5S) che, in questi anni, ha tenuto alta l’attenzione sulla riqualificazione e valorizzazione del monumento che sorge in via don Blasco, destinando risorse finanziarie dalla Regione Sicilia in favore del Comune di Messina, per circa 200 mila euro.

“Finalmente è stato realizzato un passo decisivo per riportare al suo antico splendore questo piccolo museo a cielo aperto che ha un valore artistico e simbolico unico per la nostra città e per la zona in cui sorge. Da anni seguo da vicino le vicende che riguardando la casa del Cavaliere Giovanni Cammarata, un vero tesoro che è stato colpevolmente abbandonato dalle Istituzioni e quasi distrutto”, dichiara il deputato messinese Antonio De Luca.

Alessandro Geraci, consigliere della Terza Municipalità del MoVimento 5 Stelle, che per primo ha acceso i riflettori sull’importanza di salvaguardare la “casa del puparo”, aggiunge: “porto avanti questa battaglia dal 2018, perché ritengo che Casa Cammarata possa essere simbolo della rinascita culturale, sociale e artistica della città. Se si vuole realizzare concretamente un’idea a beneficio della collettività servono fatti concreti ed un costante lavoro sul territorio. Continueremo a seguire passo passo l’iter burocratico ed i lavori che verranno svolti e, auspico, il pieno coinvolgimento della società civile”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.