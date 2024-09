Medio Oriente, la guerra tra Israele e Hamas argomento del prossimo incontro del Circolo Reggio Sud

StrettoWeb

“La guerra tra le milizie Hezbollah Libanesi filo iraniane e Israele rischia di far deflagrare l’intero Medio Oriente. Benjamin Netanyahu e il suo governo di estrema destra non pago del genocidio nei confronti del popolo palestinese nella striscia di gaza ha ordinato un massiccio e indiscriminato bombardamento sul territorio libanese, che fin qui ha provocato oltre 500 morti e migliaia di feriti. E’ del tutto evidente che Israele, non avendo accettato la tregua di 13 giorni proposta da Stati Uniti e Francia, si sta preparando ad una invasione di terra che potrebbe rappresentare per Israele, visti i precedenti del 1982 e del 2006, il rischio di una sconfitta”.

“Della guerra in Libano e in Palestina ne parleremo lunedì 30 settembre alle ore 18.30 presso il Circolo ReggioSud, Via Sbarre Inferiori 84, con un testimone diretto, l’attivista Enzo Infantino, del Comitato per non dimenticare Sabra & Shatila, rientrato di recente dal Libano. La cittadinanza è invitata a partecipare”. Con questa nota il Circolo Reggio Sud annuncia il prossimo appuntamento, che si terrà lunedì 30 settembre alle ore 18.30 presso la sede del Circolo a Sbarre Inferiori.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.