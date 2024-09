Mattarella: non si è stranieri in casa propria quale sia cultura, lingua, religione’**

StrettoWeb

Roma, 7 set (Adnkronos) – “Il principio che l?Assemblea Costituente affermava era esplicito: non potevano essere considerate straniere, in Italia, lingue parlate da cittadini italiani radicati nel suo territorio. Non si era – e non si è – stranieri a casa propria, quale fosse ? e sia – la propria cultura, lingua, religione”. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella ad Aosta per l’80esimo dell’autonomia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.