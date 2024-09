A Masella le celebrazioni per i Santi Cosma e Damiano. Don Zampaglione: “previsto un programma civile che coinvolge tutta la comunità”

StrettoWeb

“Nessuno può affrontare la vita in modo isolato, non si può vivere la fede, i sogni senza comunità, solo nel proprio cuore o a casa, chiusi e isolati tra quattro mura, c’è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti”. (Papa Francesco). “Parto da questa importante riflessione del Santo Padre – afferma don Giovanni Zampaglione – per ringraziare il comitato festa dei Ss. Cosma e Damiano di Masella, per lo spirito di abnegazione e di sacrificio dimostrato, che ha permesso loro di preparare 4 giorni di festa per onorare i Santi patroni di Masella, i Santi medici e martiri Cosma e Damiano, e allietare l’intera borgata e tutto il circondario. Un grazie va anche alla comunità di Masella, ai paesi limitrofi e ai tanti sponsor che hanno contribuito per poter realizzare questo programma”.

“La festa, sottolinea il parroco don Zampaglione, inizierà con i festeggiamenti religiosi di martedi 17 alle ore 17:30, ove la comunità è chiamata a partecipare per un momento di riflessione, preghiera e all’intronizzazione dei Ss. Cosma e Damiano. All’interno del programma religioso sono previste diverse celebrazioni a tema: giovani (martedi 26 alla Cappelluccia) ammalati (venerdì 27) e portatori di vara (domenica 29 con la processione), ove si raccomanda la massima partecipazione. La festa si concluderà, quindi, domenica 29 settembre, con la Santa Messa solenne alle ore 17 e a seguire la processione per le vie principali del paese, al termine della quale ci sarà il tradizionale “ballu du sceccu“.

“È, inoltre, previsto un programma civile che coinvolge tutta la comunità, a partire da giovedi 26 fino a domenica 29 settembre: il torneo di briscola; il karaoke e la discoteca in piazza di Alf Eventi; il torneo di calcetto dei più piccoli in memoria di Vincenzo Luca Romeo, organizzato dall’associazione Vin.Ce.Ro; il raduno di organetto e tamburello e la serata conclusiva che vedrà la presenza degli artisti Stefano Priolo e Nino De Francesco con tutta la band, i quali sono pronti a coinvolgere il pubblico presente, con il loro spettacolo pop calabrese intitolato “Nati e crisciuti”. A mezzanotte i fuochi pirotecnici chiuderanno i festeggiamenti dedicati ai Ss. Cosma e Damiano. “Divertiamoci, partecipiamo e viviamo la festa con spirito di condivisione, collaborazione e comunione”, conclude don Zampaglione, valori che ci fanno veri cristiani, alla luce della testimonianza dei nostri Santi”.

Don Giovanni invita la comunità all’appuntamento religioso di martedì 17 alle ore 17:30, per iniziare la festa con la novena e a seguire la Santa Messa, in onore dei Ss. Cosma e Damiano, così da vivere questo momento in vera comunione e volendosi bene. Assieme al Consiglio Pastorale e al Comitato festa di Masella, don Giovanni Zampaglione, augura una Buona festa a tutti, all’insegna della gioia della fede!

