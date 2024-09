Marigliano-Viola, coach Cadeo: “difesa da migliorare, in attacco dobbiamo giocare da squadra”

StrettoWeb

Primi due punti per la Redel Viola Reggio Calabria. I neroarancio staccano il primo ticket stagionale per la parte sinistra di classifica, ottenendo due punti che, complici i risultati arrivati dagli altri campi, taluni più che a sorpresa non erano assolutamente scontati. Ecco le impressioni del tecnico Giulio Cadeo: “credo che noi siamo andati a corrente alternata, abbiamo fatto di meglio in partite disputate in precedenza. Tutto ciò è merito anche di Marigliano, che ci ha messo in difficoltà in certe situazioni tattiche. Non dobbiamo pensare solo a quello che facciamo noi. Dobbiamo migliorare, sul piano difensivo possiamo e dobbiamo fare meglio. Era la prima partita in trasferta“.

Tanti punti nelle mani per i giocatori reggini. “Siamo una squadra giovane, dobbiamo crescere molto sotto quest’aspetto. Per l’attacco non abbiamo delle punte esclusive che devono fare venti punti. E’ una squadra costruita per giocare da tale. Non abbiamo però fatto contropiede, poca transizione. Abbiamo realizzato ottanta punti che dobbiamo fare diversamente. Complimenti a Marigliano per la gestione dell’accoglienza e per la squadra. Qui non sarà facile vincere per nessuno“, ha concluso il coach dei neroarancio.

