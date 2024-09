Mannoli, successo per il 5° Torneo di Dama: 45 i giocatori in gara

StrettoWeb

Si è svolto ieri a Mannoli il 5° Torneo di Dama, organizzato dall’ASD “Il Bianco e il Nero” con il prezioso supporto dell’ASD Santo Stefano, del Comitato Civico Donne in Movimento e della Pro Mannoli 2.0. L’evento ha visto la partecipazione di 45 giocatori, confermando il successo di una manifestazione ormai diventata un appuntamento fisso per gli appassionati del territorio. Anche il Sindaco di Santo Stefano, Francesco Malara, ha portato il suo saluto: “Questo torneo è diventato un simbolo di unità e vitalità per Mannoli”.

Antonino Cilione, presidente dell’ASD “Il Bianco e il Nero” di Reggio Calabria, ha voluto esprimere la sua gratitudine: “Il torneo di dama rappresenta un momento importante per Mannoli. Ogni anno cresce l’entusiasmo dei partecipanti, ed è motivo di grande soddisfazione vedere questo appuntamento consolidarsi sempre più. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della giornata”.

L’avvocato Maurizio Condipodero, presidente del CONI Calabria, ha sottolineato l’importanza di tali iniziative: “La dama è molto più di un semplice gioco; è cultura, strategia e socialità. A differenza degli altri sport, comunque importanti, la dama è lo sport della mente. Eventi come questo contribuiscono a promuovere i valori dello sport e della tradizione, fondamentali per il nostro territorio. Complimenti all’ASD ‘Il Bianco e il Nero’ e agli organizzatori per l’eccellente lavoro svolto”.

Il Comitato Civico Donne in Movimento e la Pro Mannoli 2.0, promotori dell’evento insieme all’ASD Santo Stefano, hanno espresso grande soddisfazione per l’esito della manifestazione: “La dama è un momento di incontro e di scambio culturale, oltre che un’occasione per condividere valori importanti e creare legami tra i cittadini. Siamo felici di vedere crescere l’entusiasmo attorno a questo appuntamento”.

Il torneo si è svolto in un clima di amicizia e lealtà sportiva, dimostrando ancora una volta il fascino senza tempo della dama, un gioco capace di unire tradizione e cultura, coinvolgendo persone di tutte le età. L’ASD “Il Bianco e il Nero”, insieme all’ASD Santo Stefano, al Comitato Civico Donne in Movimento e alla Pro Mannoli 2.0, dà appuntamento a tutti per la prossima edizione, con l’impegno di mantenere viva una tradizione che è ormai parte integrante del cuore di Mannoli.

