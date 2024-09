Mafia: Bonelli, ‘sentire Rita Dalla Chiesa in commissione parlamentare’

StrettoWeb

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Le parole di Rita Dalla Chiesa sul fatto che il padre, il generale Carlo Alberto, sia stato ucciso ?per fare un favore a un politico? e quel politico sarebbe Giulio Andreotti, se confermate, sarebbero allarmanti e gravi. Anche per la minaccia dello stesso Andreotti che, sempre secondo la figlia del generale, avrebbe affermato che ?chi si metteva contro di lui era un uomo morto?. A questo punto ritengo che Rita Dalla Chiesa debba essere urgentemente sentita dalla commissione parlamentare Antimafia, per chiarire le sue dichiarazioni”. Così il portavoce di Europa Verde e deputato dell?Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

