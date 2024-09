M5S: Conte, ‘Grillo? Sconcerta che fondatore comprometta nostro processo costituente’**

StrettoWeb

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “L’elenco degli errori che posso aver commesso può essere anche lungo, poi dipende dai punti di vista, per alcuni mi vanto di aver compiuto quelle azioni. Però sicuramente nessuno mi può imputare come errore il fatto di aver avviato un processo costituente che inizia dal basso, che si sviluppa dal basseo e si concluderà dal basso con i voti degli iscritti”. Così Giuseppe Conte alla festa nazionale de L’Unità a Reggio Emilia.

“Questo è un processo di democrazia dal basso. Io non faccio polemica con Grillo, dico che sono dispiaciuto, sorpreso, sconcertato, che in un processo costituente così radicale, così integrale e che non è mai stato fatto, mi sorprende che il nostro fondatore in questo momento entri a compromettere questo processo costituente”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.