Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Questo è un percorso rigenerativo, non per fare scissioni, chi evoca la scissione non vuole il confronto, la discussione. Una discussione senza rete, anche la mia stessa leadership potrebbe essere messa in discussione”. Così Giuseppe Conte a Fanpage.

