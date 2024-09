Lobby: Russo (Fi), ‘condivisa esigenza nuove norme, aumentiamo trasparenza’

StrettoWeb

Roma, 19 set. (Adnkronos) – ?I rappresentanti di interessi svolgono un ruolo importante: regolare il rapporto tra chi fa questo mestiere, renderlo ancora più trasparente ed efficace, è interesse di tutti, della democrazia stessa. L?Italia è oggi nelle condizioni di dotarsi di una legge sul modello di quelle che funzionano – bene – in altri paesi dell?Unione Europea e dell?Occidente. È di buon auspicio il voto unanime fatto oggi dalla commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati sui risultati dell?indagine conoscitiva che abbiamo svolto, con l?ausilio di un nutrito gruppo di accademici, su impulso del presidente Nazario Pagano, già dall?inizio della legislatura. Il documento conclusivo e? oggi a disposizione del Parlamento: sarà uno strumento utile per trovare un punto di equilibrio condiviso?. Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Costituzionali, in una nota.

