Roma, 23 set (Adnkronos) – “Anche oggi ho visto qualche polemica scomposta. La questione è identitaria per noi: difesa della Sanità pubblica universalistica”. Lo ha detto Elly Schlein, in piazza a Genova per le elezioni regionali.

