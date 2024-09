Liguria: Orlando, ‘spaccatura Iv? Avremo solida componente di centro’

StrettoWeb

Roma, 9 set. (Adnkronos) – “Stiamo lavorando, stiamo discutendo. Quello che sappiamo è che ci sarà una solida componente di centro. La sua fisionomia verrà definita nelle prossime ore ma intanto sappiamo che si andrà in quella direzione”. Così Andrea Orlando, a margine di un evento sulle infrastrutture a Genova a proposito delle divisioni di Iv in Liguria dove tre membri di Italia Viva hanno lasciato in disaccordo con l?appoggio al centrosinistra.

