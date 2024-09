Liguria: Orlando apre campagna elettorale, ‘in mezzo alle persone per trarre forza’

StrettoWeb

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “La piazza di oggi mi sembra il modo migliore di lanciare la nostra campagna elettorale, parlando con le persone, confrontandosi, come stiamo facendo in questi giorni in cui sto girando per la Liguria non solo per dire quello che voglio fare, ma per ascoltare soprattutto le persone, le competenze, gli interessi ma anche i bisogni che possono costruire un programma in grado di determinare una svolta nel governo della Liguria”. Lo ha affermato il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando, in occasione della manifestazione di apertura della campagna elettorale al Porto Antico di Genova.

“Le vere bandiere -ha aggiunto- sono quelle nel cuore di tutti i democratici e qui siamo tutti rappresentati, a prescindere da questo o quel simbolo sapendo che il concorso di tutti è fondamentale”.

“C’è bisogno di tornare ad essere quelli che siamo sempre stati cioè una forza che sta tra le persone e che trae la propria forza non dal potere economico, non dalla protezione dei ministeri, dalle passerelle dei ministri ma dal popolo. Tutti stanno lavorando nella coalizione per fare il meglio, stiamo andando nella direzione non scontata qualche settimana fa, con una coalizione non solo larga ma competitiva, ma che dice anche delle cose e non che vedremo, studieremo, forse, boh. Paradossalmente -ha concluso Orlando- quelli che dovevano avere le idee chiare in queste ore non le stanno avendo”.

