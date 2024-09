Reggio Calabria: la Lega Navale Italiana organizza un evento sulla protezione dell’ambiente marino

StrettoWeb

Il 1° ottobre 2024 alle 19:00, presso la sede della Lega Navale Italiana di Reggio Calabria (Molo di Levante Porto RC), si terrà un importante incontro dedicato alla “protezione dell’ambiente marino“, con un focus particolare sul monitoraggio dell’inquinamento e delle variazioni climatiche. L’evento, aperto al pubblico, è stato organizzato dalla Lega Navale Italiana sez. Reggio Calabria con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della tutela degli ecosistemi marini, sia subacquei che di superficie.

La raccolta e la registrazione di dati sono strumenti fondamentali per garantire un monitoraggio costante delle condizioni ambientali e per sviluppare strategie di protezione più efficaci. La conferenza vedrà come relatore principale la Dottoressa Arianna Liconti, biologa marina, esperta in conservazione ambientale, che illustrerà le principali minacce per l’ecosistema marino e i progetti in corso per combattere l’inquinamento e preservare la biodiversità. Per ulteriori informazioni e partecipazione all’evento, è possibile contattare la segreteria della Lega Navale Italiana di Reggio Calabria

