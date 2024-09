Lavori di scerbatura, la viabilità a Messina

StrettoWeb

Da giovedì 26 settembre sino al 15 ottobre, nella fascia oraria 6-14, saranno effettuati interventi di scerbatura in vari tratti di strade a Gazzi a Messina. Dall’1 al 25 ottobre, dalle 6 alle 14 e dalle 20 alle 6, le attività interesseranno tratti di strade a valle degli Angeli, al rione Ferrovieri e le vie Catania e San Cosimo. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Interdetta la sosta veicolare in un tratto di strada in via San Cosimo

Interdetta la sosta veicolare nel tratto di strada che collega la via San Cosimo all’accesso lato sud di villa Dante. Il provvedimento è stato adottato per permettere un più agevole ingresso dei veicoli di servizio all’interno di villa Dante.

Attraversamento pedonale rialzato: i provvedimenti viabili

Per effettuare lavori di adeguamento dei marciapiedi e dello spartitraffico, per la collocazione di un attraversamento pedonale rialzato, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto, da lunedì 30 settembre all’11 ottobre, saranno istituiti, dalle 7 alle 18, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato est della carreggiata est di via Garibaldi, per un tratto di 20 metri in corrispondenza dell’attraversamento pedonale sito in prossimità dell’intersezione con via Cavalieri della Stella; dalle 7 alle 12, il divieto di transito veicolare nella corsia ovest (in adiacenza allo spartitraffico centrale) della carreggiata est di via Garibaldi, per un tratto di 20 metri in corrispondenza dell’attraversamento pedonale sito in prossimità dell’intersezione con via Cavalieri della Stella; dalle 12 alle 17, il divieto di transito veicolare nella corsia est (in adiacenza allo spartitraffico centrale) della carreggiata ovest di via Garibaldi, per un tratto di 20 metri in corrispondenza dell’attraversamento pedonale sito in prossimità dell’intersezione con via Cavalieri della Stella; e il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambe le carreggiate di via Garibaldi, nel tratto compreso tra le vie San Camillo e Laudamo.

Interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina: limitazioni viarie

Per consentire gli interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina, sono previsti provvedimenti viabili nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie San Martino, Buganza, Giolitti e Salandra. Pertanto, sino al 31/10/2024, nella fascia oraria 7-18, con esclusione delle giornate festive, sono istituiti il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada, procedendo per singolo tratto di via in cui si prevede di intervenire: a) lato sud di via Buganza, nel tratto compreso tra viale San Martino e via Giolitti; b) lato ovest di via Giolitti, nel tratto compreso tra le vie Salandra e Buganza; c) entrambi i lati di via Salandra, nel tratto compreso tra via Giolitti e viale San Martino; d) entrambi i lati di via Buganza, per un tratto di 20 metri compreso tra viale San Martino e via Giolitti; il divieto di transito veicolare in via Salandra, nella semicarreggiata interessata dai lavori di collegamento, in attraversamento, con le reti secondarie, nel tratto compreso tra via Giolitti e viale San Martino, provvedendo ad istituire il senso unico alternato di circolazione nella semicarreggiata non interessata dagli stessi lavori, con regolamentazione mediante la collocazione di idonea segnaletica stradale e con idoneo impianto semaforico e con l’ausilio di movieri dotati di apposite palette; il limite massimo di velocità di 30 km/h nei tratti di strada sopra elencati; il divieto di transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede adiacenti i tratti di strada sopra elencati e nel tratto di viale San Martino compreso tra le vie Salandra e Buganza, deviando il transito pedonale sul marciapiede del lato opposto, o su idonei percorsi protetti e delimitati all’interno dello stesso tratto di marciapiede, con la collocazione di idonea segnaletica stradale di indicazione e con l’ausilio di movieri.

