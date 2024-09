StrettoWeb

Per consentire ad AMAM S.p.A. l’esecuzione di lavori di riparazione di una condotta idrica in via Isonzo a Messina, nel tratto compreso tra le vie Carrai e Reno, sono previsti provvedimenti viabili.

Pertanto domani, martedì 1 ottobre, dalle ore 8,30 sino alle 17, nel tratto su esposto, saranno istituiti i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare.

