Lamberti: “Reggio Calabria è una città in guerra con se stessa, perchè trasferire il Seminario a Catanzaro”

In un editoriale su Reggio Rv, Eduardo Lamberti Castronuovo, commenta, dal suo punto di vista, la situazione e odierna di Reggio Calabria: “è una città in guerra con se stessa dove regna la distruzione, si stanno demolendo tradizione e storia. Chi difende questa comunità? Magari non ci sono i vertici, eppure la città c’è nel suo popolo”.

Il trasferimento del Seminario

“Il seminario? Sta per chiudere per trasferirsi a Catanzaro. Mi chiedo: perché non creare a Reggio un centro regionale? Giovedì sera i fedeli, in gran numero, si sono riuniti per assistere alla Santa Messa celebrata da Don Simone Gatto, neo rettore di quello che è stato il seminario di Don Santo Marcianò, oggi ordinario militare. Don Simone ha detto parole semplici e penetranti: ‘dobbiamo remare tutti dalla stessa parte’. E’ vero, ed è giusto. Ci dicano, quindi, le varie istituzioni, dove vogliono portare la città”, conclude Lamberti Castronuovo.

