Iv: Scalfarotto, ‘Bonetti attacca Renzi per avere presidenza commissione demografia’

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “L?Intervista di oggi di Elena Bonetti su Il Giornale è talmente sconclusionata che può avere solo lo scopo di far guadagnare a Bonetti l?istituenda commissione demografia. Attaccare Renzi dicendo che non fa politica ma gossip è un modo, anche piuttosto sguaiato, per ottenere forse una poltrona, peraltro insignificante, finendo però col perdere ogni residuo di dignità rimasta. Qui non si fa gossip né su Arianna Meloni né su altri: noi facciamo politica. E senza mendicare presidenze di commissione”. Lo scrive in una nota il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto.

