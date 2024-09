Italo-canadesi in visita a Reggio Calabria: “città bella ma che paga il prezzo dell’abbandono”

StrettoWeb

Reggio Calabria e le sue facce. Una città bella, una città solare, caratterizzata da abitanti gentili e disponibili, ma che paga un prezzo troppo alto: l’abbandono e l’incuria che invade i quartieri cittadini. Ad affermarlo, in una testimonianza alla stampa, un gruppo di italo canadesi in vacanza in riva allo Stretto. “Siamo venuti per trascorrere qualche giorno in riva allo Stretto e abbiamo scelto di alloggiare in un B&B sito nei pressi del Rione Marconi. Una realtà dura da digerire per chi come noi, turisti italo-canadesi tornano in una città baciata dal mare e da una natura mozzafiato. Per 5 giorni, ci siamo scontrati da un lato con la bellezza, la pulizia, la gentilezza del personale del B&B a due passi dal centro storico, struttura nuova, comoda, ben arredata con tutto l’occorrente per il soggiorno, personale gentilissimo ed accogliente, ideale per chi ama la tranquillità e vuole trascorrere una vacanza rigenerante e, dall’altro, dall’obbrobrio e dal fetore dell’immondizia lasciata in un quartiere abbandonato e violato da persone che, sicuramente, non amano la loro città“.

“Il rammarico nel vedere professionisti costretti a lavorare in quella “cornice esterna” per nulla gratificante e a dover giustificare l’inefficienza di chi dovrebbe aver cura del bene pubblico, ci sprona ad aiutare e sostenere chi invece, crede ancora in un futuro e nella crescita di Reggio Calabria. La nostra non vuole essere una polemica, ma una amara riflessione perché ci ha colpito questo doppio volto di Reggio. La città purtroppo trabocca di degrado, di immondizia sparsa ovunque, ma la percezione generale della città sarebbe notevolmente migliore se fosse almeno pulita. Rispettate il bellissimo patrimonio e sostenete le varie realtà ricettive perché si deve essere orgogliosi di chi tira fuori la bellezza della vostra città. Torneremo presto e speriamo di vedere solo la bella faccia di Reggio Calabria“.

