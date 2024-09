Intimidazione all’azienda Acetaria Scarl, pioggia di solidarietà

StrettoWeb

Nei giorni scorsi ignoti si sono introdotti nella sede dell’azienda Acetaria Scarl di Vibo Marina operante nel settore della lavorazione degli ortaggi ed hanno danneggiato parte dei macchinari costringendo l’azienda alla sospensione temporanea della produzione.

“Intendo esprimere la mia vicinanza e solidarietà all’azienda Acetaria Scarl, operante nel settore ortofrutticolo con sede nella zona industriale di Porto Salvo. L’azienda, nei giorni scorsi, ha subito quella che appare come una intimidazione, una pesante intimidazione, con persone al momento ignote che si sono introdotte nell’azienda danneggiando i macchinari e compromettendo per alcuni giorni la produzione. Un’azione criminale che va stigmatizzata con fermezza, figlia evidentemente di una sub-cultura mafiosa che bisogna combattere in ogni luogo e con determinazione. A tutti i dipendenti ed all’amministrazione della Acetaria Scarl giungano i miei sentimenti di vicinanza e solidarietà”. E’ quanto afferma in una nota l’amministrazione comunale di Vibo Valentia.

