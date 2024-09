Interventi di potatura, scarifica e ripavimentazione: la viabilità a Messina

StrettoWeb

Da giovedì 5 sino a venerdì 13 settembre, nella fascia oraria 5-13, saranno effettuati interventi di potatura, sfalcio e diserbo aree comunali in alcune strade del territorio cittadino a Mangialupi a Messina: vie Alessi, Capuana, Democrito ed Empedocle. Esclusivamente, in entrambi i lati, nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare, garantendo la continuità del transito pedonale sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Lavori di scarifica e ripavimentazione nel tratto compreso da via Monaco a largo Rosa e via Metrodoro

Per procedere ai lavori di scarifica e ripavimentazione in conglomerato bituminoso di via Marco Polo, nel tratto compreso da via Monaco a largo La Rosa, e in via Metrodoro (ex via Minissale), sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare, dalle ore 21 di domani, mercoledì 4, sino alle 7 di giovedì 5 settembre, nel tratto compreso da via Monaco a largo Rosa e via Metrodoro; venerdì 6 settembre, dalle 7 alle 18, nel tratto compreso da via Monaco a largo Rosa e via Metrodoro; dalle 7 di lunedì 9 alle 7 di martedì 10 settembre, nel tratto compreso da via Monaco a largo Rosa e via Metrodoro.

