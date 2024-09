Interessante appuntamento con “Villa San Giuseppe nella Vallata del Gallico-trame d’acqua”

StrettoWeb

L’ Associazione “Amici di Villa San Giuseppe”, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Reggio Calabria, dà appuntamento all’evento den.: “VILLA SAN GIUSEPPE NELLA VALLATA DEL GALLICO – TRAME D’ACQUA” – che si terrà Sabato 5 Ottobre 2024 a partire dalle 16.00 presso la Piazza Umberto I° di Villa San Giuseppe. Sarà un viaggio affascinante attraverso la storia di Villa San Giuseppe, e il ruolo cruciale delle fiumare nella sua evoluzione, mirando ad esplorare come l’acqua, sotto forma di fiumare, abbia modellato il paesaggio, la cultura e la vita quotidiana di questa comunità.

Relatori:

Francesco Tripodi – “Un mondo nuovo ripartizione delle acque e invenzione del paesaggio nella vallata del Gallico dal 1815 al 1860”;

Domenico Malaspina – “Il mulino di Villa San Giuseppe e le altre macchine idrauliche della vallata del Gallico”

Antonino Sapone – “Movimenti migratori nella vallata del Gallico dal XVI al XIX secolo”

Alfonso Picone Chiodo – “L’altro Aspromonte: etica del camminare”

Domenico Mazzù – “Marinai e commerci a Gallico tra il XVIII° e il XIX° secolo”

“Un evento affascinante che riporterà indietro nel tempo il nostro piccolo Borgo………..dice Angelo Siclari, Presidente dell’Ass. Amici di Villa San Giuseppe e che si inserisce in un più ampio progetto promosso dall’Archivio di Stato dal titolo “Storia di un territorio”. Colgo l’occasione per ringraziare la Dott.ssa Angela Pulejo, Direttrice dell’Archivio di Stato per l’attenzione posta su questo territorio, ed il Dott. Massimiliano Scarfò, Consigliere della nostra Associazione, che ha posto molta attenzione e tanta passione su questo tema”.

Le fiumare sono corsi d’acqua tipici dell’Italia meridionale, caratterizzati da un letto largo e ciottoloso, con portate d’acqua variabili a seconda delle stagioni. In Calabria, la fiumara del Gallico ha avuto un impatto significativo sul territorio e sulle comunità locali. Questo corso d’acqua non solo ha modellato il paesaggio fisico, ma ha anche influenzato le attività economiche e sociali del territorio.

Obiettivi dell’evento sono: promuovere la consapevolezza storica e culturale di Villa San Giuseppe, evidenziare l’importanza delle fiumare nella storia e nell’ecologia della regione e favorire il dialogo sulla conservazione del patrimonio naturale e culturale.

“Una particolare dedica su questo evento – conclude Angelo Siclari – è ai nostri anziani che nel passato hanno dato tutto loro stessi curando questo paesaggio della Vallata del Gallico con tanto amore e fatica. A loro che non ci sono più, l’Associazione Amici di Villa San Giuseppe, con questo evento, li ricorda con vivo sentimento di affetto e riconoscenza. N.B.: IN CASO DI BRUTTO TEMPO L’EVENTO SI SVOLGERA’ PRESSO LA SCUOLA DI VILLA SAN GIUSEPPE”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.