Iniziativa pro Burundi a Messina: a palazzo Zanca la presentazione dell’evento

StrettoWeb

Si svolgerà lunedì 30 settembre, alle ore 10.30, nella sala Ovale “Antonino Caponnetto” di palazzo Zanca la conferenza stampa di presentazione di una iniziativa benefica a favore della popolazione del Burundi, patrocinata dal Comune di Messina e promossa da CittadinanzAttiva Sicilia onlus Messina. All’incontro, presente l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, prenderanno parte il coordinatore territoriale Giuseppe Previti con rappresentanti del movimento CittadinanzAttiva di Messina e Stefano Cirillo presidente dell’associazione “Aiutiamo il Burundi”.

Alla luce dei risultati positivi della raccolta benefica effettuata nel 2022 per il Madagascar che, grazie alla collaborazione di diverse associazioni sono stati inviati nella diocesi di Moramanga, retta del vescovo Mons. Rosario Vella, 282 occhiali, 54 cellulari e due tablet, è stata riproposta l’iniziativa solidale a favore per questa edizione 2024 della popolazione del Burundi, per il tramite e il supporto dell’Associazione “Aiutiamo il Burundi” che da anni con i propri volontari opera direttamente nel territorio dello Stato africano, uno dei paesi con l’indice di sviluppo più basso del pianeta, offrendo assistenza sanitaria e ai minori ricoverati in orfanotrofi. L’invito a donare è rivolto a tutti i messinesi e non. La raccolta prenderà il via il 1° ottobre e si concluderà il 30 novembre prossimo.

L’iniziativa pro Burundi vede il coinvolgimento di diciannove organismi, un incremento rispetto alla scorsa edizione quali, Cittadinanzattiva A.T. An.Tu.Do Messina e sede regionale; Anolf Cisl; Cesv Messina; Kiwanis Antonello da Messina; Gli Invisibili; Francescani di Strada; Associazione Europa Mediterraneo; Lega Antidroga; CGIL; Legambiente dei Peloritani; Comitato Civico Messina Città Dimenticata; Ufficio Migrantes Diocesi di Messina; Fondazione di partecipazione Antonello da Messina; ACCIR Associazione Cattolica Culturale Italiana Radioperatori; Centro di Formazione Culturale/Politico Alcide De Gasperi; ANIOMRID Associazione Nazionale Insigniti dell’ Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Decorati; ANAI Associazione Nazionale Avvocati Italiani sez. di Messina; TDICE Tutela dei Diritti Imprese e Cittadini Europei; Kiwanis Internationale Distretto Italia; San Marino Divisione 1; oltre all’ottica Gareffa che, come l’edizione precedente, si è offerta per graduare gli occhiali gratuitamente per essere già pronti da distribuire a cura degli oculisti/ottici del Burundi; e anche la piccola ditta MD Service offrirà il proprio supporto – come già dato nel 2022 – per la “pulizia” dei cellulari e tablet. I lavori della conferenza stampa saranno moderati da Silvana Paratore, legale esperta di politiche sociali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.