Infrastrutture: Gasparri, ‘autentico calvario per i viaggiatori da Bologna a Roma’

Roma, 17 set. (Adnkronos) – ?È bene che la Società autostrade sia più precisa nelle comunicazioni circa i disagi che incontrano alcuni viaggiatori. La notte scorsa l’autostrada tra Bologna e Roma era sostanzialmente infrequentabile, tra tratti chiusi, restringimenti di carreggiate, entrate e uscite dall?autostrada per percorrere le strade statali bloccate da file ininterrotte di camion. Da Bologna a Roma un autentico calvario per i viaggiatori, di cui ho raccolto personalmente il grido d’allarme”. Lo dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri.

“Quando si ha una concessione pubblica così importante e si incassano tanti soldi si hanno dei doveri verso l’utenza. Ho raccolto la protesta di tanti camionisti, lavoratori e viaggiatori che sono stati costretti a un autentico calvario su un’autostrada, ribadisco, totalmente infrequentabile. Sconsiglio di utilizzare la Bologna-Roma, visto che la Società autostrade non è in grado di garantire, soprattutto in alcune ore, un servizio adeguato e, soprattutto, un’informazione puntuale agli utenti?, conclude.

