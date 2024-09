Incidente a Isola di Capo Rizzuto: auto finisce fuoristrada, 2 feriti

StrettoWeb

La notte scorsa intorno alle ore 23:30 alla sala operativa dei vigili del fuoco di Crotone giungeva una chiamata che segnalava un incidente stradale sulla SP 47 nel comune di Isola di Capo Rizzuto. All’arrivo sul posto della squadra del distaccamento di Sant’Anna vi era una sola autovettura Golf, finita fuoristrada. All’interno dell’abitacolo 2 feriti che venivano soccorsi dal personale sanitario del 118, G.R. del 1971 e il figlio del 2001 entrambi residenti a Isola di Capo Rizzuto.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso al controllo e messa in sicurezza dell’autovettura, in precario stato di equilibrio a bordo strada con perdita di liquidi dal vano motore, ed alla zona circostante. Sul posto per i rilievi del caso anche i Carabinieri.

