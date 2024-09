L’impegno della Regione Calabria per l’adozione: incontro con le famiglie

StrettoWeb

“Nel mio ruolo di Assessore regionale alle Politiche Sociali, desidero porre l’attenzione su un tema che tocca profondamente il cuore delle nostre comunità: l’adozione. Ogni anno, molti bambini in Calabria e in tutta Italia vivono in strutture temporanee, sperando di trovare una famiglia che li accolga, li ami e li accompagni lungo il cammino della vita. È nostro dovere, come istituzioni e come cittadini, collaborare per garantire che ogni bambino possa crescere in un ambiente sicuro, stabile e pieno di affetto”. Comincia così la nota di Caterina Capponi, Assessore regionale alle Politiche Sociali della Calabria.

“L’adozione non rappresenta soltanto una risposta ai bisogni di quei bambini che attendono una famiglia, ma anche un’opportunità preziosa per le coppie e le persone single che desiderano accogliere un bambino e vivere la gioia della genitorialità. Dobbiamo lavorare tutti insieme per sfatare i miti e i pregiudizi che ancora circondano l’adozione e diffondere una cultura che la veda come una possibilità concreta e piena di valore”.

“In Calabria – aggiunge l’Assessore – abbiamo implementato diverse iniziative per accompagnare e sostenere le famiglie adottive. Tra queste, programmi di sensibilizzazione, formazione per le coppie adottive, servizi di supporto psicologico e consulenze legali. Vogliamo garantire che le famiglie che scelgono di adottare non si sentano mai sole nel loro percorso, ma siano sostenute e assistite in ogni fase, dal primo approccio fino all’inserimento del bambino nella nuova famiglia”.

“In collaborazione con il Presidente della Giunta Regionale, Roberto Occhiuto, stiamo lavorando per migliorare l’efficienza e la trasparenza del processo di adozione, rafforzando la collaborazione tra i vari enti coinvolti: enti locali, servizi sociali, associazioni e istituzioni. Solo attraverso una sinergia tra tutte le parti possiamo garantire che i bisogni dei bambini restino sempre al centro delle nostre politiche e che i tempi e le procedure per l’adozione siano più snelli ed efficaci”.

“Proprio in quest’ottica, ieri pomeriggio presso la Masseria “I risi” di Lamezia Terme, si è tenuto un incontro tra famiglie che hanno già adottato e coppie che si avvicinano al mondo dell’adozione. Un momento di condivisione e socializzazione, al quale ha partecipato anche la Dott.ssa Cristiano Saveria, dirigente del Dipartimento Salute e Welfare. In Calabria, il numero di bambini adottati è in crescita: oggi sono 50 i bambini che hanno trovato una famiglia, grazie all’impegno di 29 famiglie calabresi e alla collaborazione con il servizio regionale Adozioni Internazionali e la Regione Piemonte. Questo è un segnale positivo, che ci spinge a continuare su questa strada, sperando che sempre più bambini possano trovare accoglienza nelle famiglie della nostra regione”.

“Infine, rivolgo un appello a tutti i cittadini calabresi: parlate dell’adozione, fate conoscere le risorse e le opportunità disponibili, e incoraggiate chiunque stia considerando questa strada. Ogni bambino merita una famiglia, e ogni famiglia che sceglie di adottare riceve un dono inestimabile. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore per i bambini e per le famiglie della Calabria”, conclude Capponi.

