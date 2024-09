Ia: Meloni a Musk, ‘governarla nel modo giusto, scegliamo chi vogliamo essere’

StrettoWeb

New York, 24 set. (Adnkronos) – “Man mano che sviluppiamo l’intelligenza artificiale, cerchiamo di governarne i rischi perché non intendiamo barattare la nostra libertà in cambio di maggiori comodità. Bisogna governarla nel modo giusto, Elon, perché abbiamo gli strumenti per farlo, per scegliere chi vogliamo essere”. Così, diretta a Elon Musk, la premier Giorgia Meloni, ritirando il premio consegnatole dell’Atlantic Council a New York.

“Sappiamo leggere questi fenomeni perché la nostra civiltà ci ha dato gli strumenti per farlo – dice Meloni -. Il tempo in cui viviamo ci impone di scegliere cosa vogliamo essere e quale strada vogliamo intraprendere. Possiamo continuare ad alimentare l’idea del declino dell’Occidente, possiamo arrenderci all’idea che la nostra civiltà non ha più niente da dire, nessuna rotta da tracciare. Oppure possiamo ricordare chi siamo, imparare anche dai nostri errori, aggiungere il nostro pezzo di storia a questo straordinario cammino, e governare ciò che accade intorno a noi, per lasciare ai nostri figli un mondo migliore. Che è esattamente la mia scelta. E mi piace pensare che il motivo per cui mi avete scelto per questo prezioso premio è che condividete questa scelta”.

